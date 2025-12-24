Barclays Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Barclays

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 4,70 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,70 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 4,72 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 174'803 Barclays-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,73 GBP) erklomm das Papier am 23.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 0,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 52,42 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,080 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,091 GBP. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2025 vor. Barclays hat ein EPS von 0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6.55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 18.02.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,432 GBP je Aktie belaufen.

