Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Abschlägen

Die Barclays-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 9'883 Punkten steht. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'083'737 Barclays-Aktien.

Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,73 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 0,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 52,43 Prozent Luft nach unten.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.17 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

