Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.12.2025 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP abwärts.
Die Barclays-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,70 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 9'883 Punkten steht. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,70 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'083'737 Barclays-Aktien.
Am 23.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,73 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 0,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,24 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 52,43 Prozent Luft nach unten.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,091 GBP belaufen. Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.55 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.17 Mrd. GBP ausgewiesen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch schwächer: Gewinnmitnahmen drosseln Rekordlauf
Deutsche Bank-Aktie etwas fester: FSB reduziert Einschätzung des systemischen Risikos
Siemens Energy-Aktie zwischen Rückkauf-Boom und Bewertungswarnung - Chance oder Gefahr?
Nachrichten zu Barclays plc
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Barclays (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
17.12.25
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Barclays Buy
|UBS AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.