Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 4,04 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'486 Punkten liegt. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,02 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,12 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 11'247'578 Barclays-Aktien.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,187 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Am 22.10.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,10 GBP im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 7.37 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.17 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen. Am 17.02.2028 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,516 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Barclays verstärkt Engagement in Saudi-Arabien trotz angespannter Sicherheitslage - Aktie steigt

Barclays-Aktie kaum bewegt: Gewinnwachstum hinkt Erwartungen hinterher

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen