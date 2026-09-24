Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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24.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verliert am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,58 GBP.
Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,58 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'689 Punkten liegt. Bei 4,55 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,57 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 675'342 Barclays-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,42 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,54 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 29,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 8.34 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,524 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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