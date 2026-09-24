Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Die Barclays-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,61 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'730 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,62 GBP. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,55 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,57 GBP. Bisher wurden via London 9'202'871 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 16,83 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 23,27 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.34 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.19 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,524 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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