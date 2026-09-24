Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Barclays

Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 4,59 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'711 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,55 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,57 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4'176'591 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (3,54 GBP). Mit Abgaben von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,524 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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