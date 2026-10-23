Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 4,02 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'649 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,00 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,11 GBP. Bisher wurden via London 9'382'400 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 33,97 Prozent zulegen. Bei 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,10 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.37 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.17 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,516 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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