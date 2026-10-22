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22.10.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 4,09 GBP.

Barclays
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 2,4 Prozent auf 4,09 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'672 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,08 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,17 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 1'338'885 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Mit einem Zuwachs von 31,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit einem Kursverlust von 11,64 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,152 GBP ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 09.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,517 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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