Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot

Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,69 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'750 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Barclays-Aktie bis auf 4,67 GBP. Mit einem Wert von 4,72 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 502'242 Barclays-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 14,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,54 GBP am 18.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 32,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Barclays seine Aktionäre 2025 mit 0,090 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Barclays.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,525 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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