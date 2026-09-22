Barclays Aktie News: Barclays verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kaum Ausschläge verzeichnete die Barclays-Aktie im London-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 4,71 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'735 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,65 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,72 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 12'907'827 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,28 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,525 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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