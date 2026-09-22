Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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22.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays zieht am Dienstagmittag an
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Barclays-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,74 GBP.
Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 4,74 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,75 GBP zu. Bei 4,72 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'424'338 Stück gehandelt.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 13,54 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,54 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,43 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,525 GBP je Barclays-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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