Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot

Die Barclays-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 4,14 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'711 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,14 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,19 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 656'946 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Abschläge von 12,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,517 GBP je Barclays-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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