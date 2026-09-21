Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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21.09.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Barclays-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 4,71 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'694 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,72 GBP. Bei 4,68 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 710'053 Barclays-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 14,18 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 33,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,525 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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