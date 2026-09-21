Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit Aufschlag

Die Barclays-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 4,71 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,76 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,68 GBP. Bisher wurden heute 9'149'750 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 24,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,525 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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