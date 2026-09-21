Barclays Aktie News: Barclays am Montagmittag im Plus

Die Barclays-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,73 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'753 Punkten notiert. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,74 GBP zu. Bei 4,68 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'614'796 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 3,54 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,525 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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