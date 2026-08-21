Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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21.08.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Anleger greifen bei Barclays am Vormittag zu
Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Barclays-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,91 GBP zu.
Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,91 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'762 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,92 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,89 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478'856 Barclays-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 9,57 Prozent zulegen. Bei 3,53 GBP erreichte der Anteilsschein am 30.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 39,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,526 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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