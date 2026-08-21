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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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21.08.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Freitagmittag schwächer

Barclays Aktie News: Barclays am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,85 GBP.

Barclays
5.30 CHF -0.02%
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Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 4,85 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'750 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,85 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,89 GBP. Bisher wurden heute 4'764'290 Barclays-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 5,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Am 30.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,53 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,090 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Barclays ein EPS in Höhe von 0,526 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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