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20.11.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag schwächer
Die Aktie von Barclays gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 4,03 GBP.
Die Barclays-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,03 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'415 Punkten liegt. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,01 GBP nach. Bei 4,06 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 721'100 Barclays-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,71 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,61 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,24 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,248 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 GBP je Aktie vermeldet. Barclays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Barclays die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,516 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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