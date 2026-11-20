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20.11.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Anleger schicken Barclays am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 4,02 GBP abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 2,2 Prozent auf 4,02 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'418 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Barclays-Aktie bis auf 3,98 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,06 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 9'802'899 Stück.
Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,00 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,61 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,248 GBP aus. Am 22.10.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,12 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,516 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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