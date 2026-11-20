Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 4,03 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'401 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 3,99 GBP. Bei 4,06 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5'694'963 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 33,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 11,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,248 GBP aus. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 GBP je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.37 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.17 Mrd. GBP eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Barclays die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,516 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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