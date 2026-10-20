Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit roter Tendenz

Die Barclays-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,14 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'734 Punkten steht. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,14 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,15 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 844'195 Barclays-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 29,88 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2025 Kursverluste bis auf 3,58 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,72 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,518 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren