Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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20.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,14 GBP.
Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 4,14 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'706 Punkten notiert. Bei 4,08 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,15 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 13'461'899 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 30,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2025 (3,58 GBP). Mit Abgaben von 13,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,518 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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