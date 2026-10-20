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20.10.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Barclays

Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Barclays

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 4,10 GBP abwärts.

Barclays
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 4,10 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,09 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,15 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 5'829'211 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barclays-Aktie derzeit noch 31,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2025 bei 3,58 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barclays-Aktie 14,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,152 GBP. Am 28.07.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,518 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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