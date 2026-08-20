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20.08.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag in Rot

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 4,95 GBP.

Barclays
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Die Barclays-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,95 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'723 Punkten steht. Die Barclays-Aktie sank bis auf 4,93 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,95 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 933'777 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 8,74 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ein EPS von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.34 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,526 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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