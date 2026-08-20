Barclays Aktie News: Barclays gibt am Donnerstagnachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Barclays nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 4,91 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'732 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,89 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,95 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'949'731 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 8,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,53 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,16 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,17 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Barclays dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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