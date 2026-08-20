Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagmittag in Rot

Die Barclays-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,93 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'724 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Barclays-Aktie bei 4,92 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,95 GBP. Zuletzt wurden via London 4'214'808 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. 9,21 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,53 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,12 GBP je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Barclays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.34 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,526 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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