Um 16:28 Uhr stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,16 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'515 Punkten liegt. In der Spitze legte die Barclays-Aktie bis auf 4,19 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,16 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9'179'337 Barclays-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 GBP am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 13,18 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,248 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,10 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.37 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.17 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,516 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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