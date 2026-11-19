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19.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Donnerstagmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 4,17 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,17 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'522 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Barclays-Aktie bisher bei 4,19 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,16 GBP. Bisher wurden heute 3'783'931 Barclays-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 29,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,61 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 13,32 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,248 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,10 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Barclays mit einem Umsatz von insgesamt 7.37 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.
Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Barclays die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,516 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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