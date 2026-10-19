Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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19.10.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Barclays
Die Aktie von Barclays gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barclays-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 4,24 GBP abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 4,24 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'832 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,22 GBP. Bei 4,26 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'792'172 Barclays-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 26,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,54 GBP am 18.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,61 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,152 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 GBP, nach 0,12 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.34 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.19 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,518 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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