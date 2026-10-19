Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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19.10.2026 16:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 3,5 Prozent auf 4,18 GBP ab.
Die Barclays-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 3,5 Prozent auf 4,18 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,16 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,26 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 15'913'926 Barclays-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 22,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 15,35 Prozent Luft nach unten.
Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.
Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Experten taxieren den Barclays-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,518 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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