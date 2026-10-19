Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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19.10.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 4,21 GBP abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 2,8 Prozent auf 4,21 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'782 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,20 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,26 GBP. Zuletzt wechselten 7'407'339 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,93 Prozent.
Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,152 GBP je Barclays-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.34 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,518 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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