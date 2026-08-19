Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Vormittag schwächer

Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 5,01 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'735 Punkten steht. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,00 GBP ab. Bei 5,03 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 641'233 Barclays-Aktien den Besitzer.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 6,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,53 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Barclays am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.19 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,526 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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