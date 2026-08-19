Barclays Aktie News: Barclays wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 4,98 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'753 Punkten realisiert. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,97 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,03 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 9'794'302 Aktien.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 7,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,53 GBP erreichte der Anteilsschein am 30.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 29,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,153 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.34 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.19 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,526 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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