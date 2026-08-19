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19.08.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag Verlust reich

Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag Verlust reich

Die Aktie von Barclays gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,02 GBP.

Barclays
5.38 CHF -2.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,02 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'710 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Barclays-Aktie bei 4,98 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,03 GBP. Zuletzt wechselten 4'118'144 Barclays-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,38 GBP) erklomm das Papier am 28.07.2026. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 7,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,53 GBP am 30.08.2025. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 42,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 28.07.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,526 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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