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18.11.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays gibt am Vormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 4,13 GBP ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,13 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'651 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,13 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,18 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 860'412 Stück.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.
Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,162 GBP belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 22.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 GBP je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7.37 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.17 Mrd. GBP umgesetzt.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 17.02.2028.
In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,516 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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