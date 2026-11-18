Um 16:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,12 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'573 Punkten realisiert. Die Barclays-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,11 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,18 GBP. Zuletzt wechselten via London 11'416'580 Barclays-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 30,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,162 GBP je Barclays-Aktie. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7.37 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.17 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Barclays die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barclays einen Gewinn von 0,516 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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