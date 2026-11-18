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18.11.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Barclays zeigt sich am Mittwochmittag ohne grosse Bewegung. Die Barclays-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,17 GBP.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Barclays-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,17 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'644 Punkten steht. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,19 GBP an. Die Barclays-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,13 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,18 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'482'636 Barclays-Aktien.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,09 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,162 GBP aus. Barclays gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.37 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.17 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Barclays am 09.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,516 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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