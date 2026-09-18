Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,80 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'791 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Barclays-Aktie bei 4,80 GBP. Bei 4,80 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 487'903 Barclays-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 3,54 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 26,28 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,153 GBP je Barclays-Aktie. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Barclays veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,525 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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