Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 4,69 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'682 Punkten steht. Bei 4,67 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,80 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'483'946 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 24,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.34 Mrd. GBP gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,525 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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