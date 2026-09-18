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18.09.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag tiefer

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Barclays. Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 4,74 GBP.

Barclays
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Der Barclays-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 4,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'742 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Barclays-Aktie bis auf 4,74 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 11'508'065 Stück.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,65 Prozent. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP. Mit Abgaben von 25,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,090 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,153 GBP. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.19 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,525 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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