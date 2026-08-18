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18.08.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag Verlust reich

Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 5,12 GBP ab.

Barclays
5.57 CHF -0.85%
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Um 09:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,12 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'722 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 5,12 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,14 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 663'904 Barclays-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.08.2025 Kursverluste bis auf 3,53 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,08 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.34 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.19 Mrd. GBP eingefahren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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