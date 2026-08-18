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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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18.08.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Barclays gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 5,08 GBP.

Barclays
5.50 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

Die Barclays-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 5,08 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'757 Punkten realisiert. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,06 GBP nach. Bei 5,14 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 9'430'347 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. 6,07 Prozent Plus fehlen der Barclays-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,53 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,090 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,153 GBP je Barclays-Aktie. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.19 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.34 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2026 0,526 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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