Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Barclays. Zuletzt fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,08 GBP ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,08 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'722 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,07 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,14 GBP. Zuletzt wechselten 4'332'254 Barclays-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 5,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8.34 Mrd. GBP gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,526 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie
Barclays erwartet nach Gewinnplus noch höhere Erträge - Aktie gibt dennoch nach
ASML-Aktie vor Höhenflug: Der Weg zum ersten Billionen-Unternehmen Europas?
Nach dem Gold-Kursrutsch: Barclays empfiehlt fünf Minenaktien
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barclays plc
|
12:29
|Barclays Aktie News: Barclays verbilligt sich am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Barclays (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Barclays shakes up investment bank less than 3 years since last overhaul (Financial Times)
|
12.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|MFS administrators sue Barclays after accounts access frozen (Financial Times)
Analysen zu Barclays plc
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas leichter -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt gibt moderat ab. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.