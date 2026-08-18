Barclays Aktie News: Barclays verbilligt sich am Mittag

Um 12:28 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,08 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'722 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,07 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,14 GBP. Zuletzt wechselten 4'332'254 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 5,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,53 GBP. Dieser Wert wurde am 30.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,153 GBP, nach 0,090 GBP im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Barclays die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8.34 Mrd. GBP gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,526 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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