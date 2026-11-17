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17.11.2026 09:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Dienstagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barclays. Zuletzt fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,23 GBP ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 4,23 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 4,21 GBP. Bei 4,22 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 865'142 Barclays-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,38 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 21,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,152 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Am 22.10.2026 äusserte sich Barclays zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 GBP, nach 0,10 GBP im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.37 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.17 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,515 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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