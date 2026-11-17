Die Barclays-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 4,22 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'747 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Barclays-Aktie ging bis auf 4,21 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,22 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 9'026'628 Aktien.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,38 GBP an. Gewinne von 27,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 16,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Barclays-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,090 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,152 GBP aus. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.37 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barclays einen Umsatz von 7.17 Mrd. GBP eingefahren.

Barclays dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,515 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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