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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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17.09.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Donnerstagvormittag fester

Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Barclays gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Barclays-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,79 GBP.

Barclays
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Um 09:28 Uhr ging es für das Barclays-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,79 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'765 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Barclays-Aktie bei 4,79 GBP. Mit einem Wert von 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 577'867 Barclays-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,54 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 26,21 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,153 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Barclays am 22.10.2026 vorlegen. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,525 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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