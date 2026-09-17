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17.09.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Nachmittag fester

Barclays Aktie News: Barclays präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Zuletzt wies die Barclays-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,77 GBP nach oben.

Barclays
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Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,77 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'785 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Barclays-Aktie bis auf 4,81 GBP. Bei 4,78 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 10'554'195 Barclays-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barclays-Aktie mit einem Kursplus von 12,76 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 3,54 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,94 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,153 GBP ausgeschüttet werden. Barclays veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.34 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.19 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,525 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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