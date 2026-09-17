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Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

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17.09.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Barclays Aktie News: Barclays am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Barclays. Mit einem Kurs von 4,75 GBP zeigte sich die Barclays-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Barclays
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Barclays-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,75 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'718 Punkten liegt. Bei 4,81 GBP erreichte die Barclays-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barclays-Aktie bisher bei 4,75 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,78 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 3'636'388 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 5,38 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Barclays-Aktie ist somit 13,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,54 GBP am 18.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 legte Barclays die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barclays in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.34 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.19 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,525 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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