Barclays Aktie News: Barclays am Vormittag ohne grosse Veränderung

Die Barclays-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,31 GBP an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'928 Punkten tendiert. Der Kurs der Barclays-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,34 GBP zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Barclays-Aktie bis auf 4,30 GBP. Bei 4,34 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Barclays-Aktien beläuft sich auf 469'317 Stück.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,38 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Barclays-Aktie damit 19,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,61 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barclays-Aktie derzeit noch 16,16 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Barclays-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP aus. Barclays liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,12 GBP gegenüber 0,10 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.37 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 7.17 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Barclays wird am 09.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Barclays-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,515 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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