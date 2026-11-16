Barclays Aktie News: Barclays am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,30 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'925 Punkten steht. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,29 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,34 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 7'419'399 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 15,88 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Barclays-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barclays 0,090 GBP aus. Am 22.10.2026 lud Barclays zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,12 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,10 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.37 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.17 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Barclays Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Barclays.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,515 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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